В Ирпене открыли модульный городок для 352 жителей, потерявших кров над головой

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Макрушин.

"Сегодня вместе с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким, министром развития громад и территорий Украины Алексеем Чернышевым, главой КОВА Алексеем Кулебой, главой Инвестсовета Ирпеня Владимиром Карплюком мы запустили в полноценную работу модульный городок "Дубки". Модульные конструкции мы бесплатно получили от Правительства Польши по договоренностям с министерством развития громад и территорий Украины. А вот к благоустройству, созданию комфортного уютного пространства для наших ирпенцев присоединилось очень много людей, в частности наши коммунальные службы, которые выполнили львиную долю работ, и благотворители, которых я очень благодарю", - написал Александр Макрушин.

Отмечается, что модульный городок "Дубки" состоит из 88 четырехместных жилых модулей. 55 из них – уже заселены.

"В них обосновались семьи наших медиков, педагогов и военнослужащих, которые остались без жилья. Также на территории городка есть библиотека, небольшой спортзал, детская игровая комната, комната отдыха и зона для стирки и глажки. Кстати, жителям "Дубков" не придется самим куховарить, ведь для них будет готовить вкусные горячие блюда команда World Central Kitchen. За что я им тоже искренне благодарен!", - добавил Макрушин.

Мэр также отметил, что чиновники уже начали работы по обустройству еще одного такого же модульного городка на территории санатория "Дубки".

Напомним, известная актриса Джессика Честейн посетила Ирпень.

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