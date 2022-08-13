В Ирпене открыли модульный городок для 352 жителей, потерявших кров над головой
352 жителя Ирпеня, оставшиеся без жилья из-за российской агрессии, получат уютное и комфортное временное жилье в родном городе
Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Макрушин.
"Сегодня вместе с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким, министром развития громад и территорий Украины Алексеем Чернышевым, главой КОВА Алексеем Кулебой, главой Инвестсовета Ирпеня Владимиром Карплюком мы запустили в полноценную работу модульный городок "Дубки". Модульные конструкции мы бесплатно получили от Правительства Польши по договоренностям с министерством развития громад и территорий Украины. А вот к благоустройству, созданию комфортного уютного пространства для наших ирпенцев присоединилось очень много людей, в частности наши коммунальные службы, которые выполнили львиную долю работ, и благотворители, которых я очень благодарю", - написал Александр Макрушин.
Отмечается, что модульный городок "Дубки" состоит из 88 четырехместных жилых модулей. 55 из них – уже заселены.
"В них обосновались семьи наших медиков, педагогов и военнослужащих, которые остались без жилья. Также на территории городка есть библиотека, небольшой спортзал, детская игровая комната, комната отдыха и зона для стирки и глажки. Кстати, жителям "Дубков" не придется самим куховарить, ведь для них будет готовить вкусные горячие блюда команда World Central Kitchen. За что я им тоже искренне благодарен!", - добавил Макрушин.
Мэр также отметил, что чиновники уже начали работы по обустройству еще одного такого же модульного городка на территории санатория "Дубки".
- Напомним, известная актриса Джессика Честейн посетила Ирпень.
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