В Ирпене объявили удлиненный комендантский час
В Ирпене Киевской области ввели комендантский час, который продлится с 12 по 15 апреля
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram.
"С завтрашнего утра, с 6:00, и до 9:00 пятницы, 15 апреля, на территории Ирпеня вводится комендантский час", - написал он.
Также Маркушин подчеркнул, что въезд в город в течение комендантского часа запрещен. Исключение – правоохранительные органы, спасатели, коммунальные службы и волонтеры по согласованному списку.
Он добавил, что проезд на Бучу разрешен через Дмитровку и Забучье.
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