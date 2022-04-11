В Ирпене объявили удлиненный комендантский час

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram.

"С завтрашнего утра, с 6:00, и до 9:00 пятницы, 15 апреля, на территории Ирпеня вводится комендантский час", - написал он.

Также Маркушин подчеркнул, что въезд в город в течение комендантского часа запрещен. Исключение – правоохранительные органы, спасатели, коммунальные службы и волонтеры по согласованному списку.

Он добавил, что проезд на Бучу разрешен через Дмитровку и Забучье.

