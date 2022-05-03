В Ирпене нашли 290 тел мирных жителей после освобождения от российских войск, - мэр

Об этом сообщил городской голова Александр Маркушин в facebook.

"Среди погибших 161 мужчина, 73 женщины, 1 ребенок и 53 человеческих останка. Причины их смертей – осколочные и огнестрельные ранения, черепно-мозговые травмы и даже голод", - написал он.

Мэр добавил, что есть информация о 7 расстрелах мирных граждан.



"5 мирных жителей были расстреляны во дворе многоэтажки на ул. Белокур и в помещении детского центра развития", - отметил Маркушин.

По состоянию на 2 мая в Киевской области обнаружили 1 202 тела гражданских граждан, убитых российскими военными.