В Ирпене нашли 290 тел мирных жителей после освобождения от российских войск, - мэр
После освобождения Ирпеня от армии РФ в городе нашли тела 290 гражданских жителей, опознаны только 185 человек
Об этом сообщил городской голова Александр Маркушин в facebook.
"Среди погибших 161 мужчина, 73 женщины, 1 ребенок и 53 человеческих останка. Причины их смертей – осколочные и огнестрельные ранения, черепно-мозговые травмы и даже голод", - написал он.
Мэр добавил, что есть информация о 7 расстрелах мирных граждан.
"5 мирных жителей были расстреляны во дворе многоэтажки на ул. Белокур и в помещении детского центра развития", - отметил Маркушин.
- По состоянию на 2 мая в Киевской области обнаружили 1 202 тела гражданских граждан, убитых российскими военными.
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