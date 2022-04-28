В Ирпене начали восстанавливать объекты критической инфраструктуры, - глава Гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба
В поврежденном российскими военными Ирпене начался ремонт критической инфраструктуры, первой отремонтируют больницу
Об этом сообщил глава Гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба.
"Мы в Ирпене, начинается работа по установке окон и ремонту крыш. Сегодня первый день, когда начинаем восстанавливать конкретные объекты критической инфраструктуры, в данном случае это больница", – рассказал Кулеба.
По его словам, все окна в местной больнице вставят уже через неделю. Также в нем отремонтируют крышу.
- Напомним, в Ирпень проложили водопровод из Киева, город будет получать воду из столичных станций. Работы по восстановлению систем профинансировали благотворительные организации, включая Международный Комитет Красного Креста в Украине.
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