В Ирпене избили ветерана АТО-ООС. Побратимы говорят, что к этому причастен сын наркоторговца, собрали митинг и требуют реакции власти

Подробности рассказывает местный сайт Irpen.net.ua.



Сотрудники муниципальной стражи и Нацполиции оперативно задержали двух нападавших, один из которых, как утверждает издание, якобы является сыном наркоторговца.



Подозреваемых отпустили.



Следственные действия запланированы на завтра, понедельник, 18 октября.

А сегодня, 17 октября, побратимы потерпевшего и неравнодушные граждане, которых собралось несколько сотен, организовали митинг с требованием наказания виновных."Где реакция власти?", "Один за всех и все за одного", - скандировали они, собравшись по адресу проживания одного из подозреваемых.Акция проходила мирно. Рядом дежурил усиленный наряд полиции, который протестующие поблагодарили за терпение.Митингующие ограничились выступлениями, файерами, скандированием лозунгов и надписями на заборе.Во время выступлений, среди прочего, прозвучало предложение обратиться за помощью к министру внутренних дел Денису Монастырскому и депутатам Верховной Рады, если правоохранители и чиновники на месте не могут решить проблему.После этого колонна двинулась в городской совет Ирпеня, чтобы передать свои требования.Сейчас митингующие ожидают прибытия к ним ирпенского мэра Владимира Маркушина.

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