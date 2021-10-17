В Ирпене избили ветерана АТО-ООС. Побратимы говорят, что к этому причастен сын наркоторговца, собрали митинг и требуют реакции власти
Сегодня, 17 октября 2021 года, представители ветеранских и правых организаций организовали в городе Ирпень Киевской области митинг в связи с нападением на ветерана войны на Донбассе Павла Полищука, который воевал в составе Добровольческого украинского корпуса (ДУК), а сейчас работает в военном кафе
Подробности рассказывает местный сайт Irpen.net.ua.
Сотрудники муниципальной стражи и Нацполиции оперативно задержали двух нападавших, один из которых, как утверждает издание, якобы является сыном наркоторговца.
Подозреваемых отпустили.
Следственные действия запланированы на завтра, понедельник, 18 октября.
А сегодня, 17 октября, побратимы потерпевшего и неравнодушные граждане, которых собралось несколько сотен, организовали митинг с требованием наказания виновных.
"Где реакция власти?", "Один за всех и все за одного", - скандировали они, собравшись по адресу проживания одного из подозреваемых.
Акция проходила мирно. Рядом дежурил усиленный наряд полиции, который протестующие поблагодарили за терпение.
Митингующие ограничились выступлениями, файерами, скандированием лозунгов и надписями на заборе.
Во время выступлений, среди прочего, прозвучало предложение обратиться за помощью к министру внутренних дел Денису Монастырскому и депутатам Верховной Рады, если правоохранители и чиновники на месте не могут решить проблему.
После этого колонна двинулась в городской совет Ирпеня, чтобы передать свои требования.
Сейчас митингующие ожидают прибытия к ним ирпенского мэра Владимира Маркушина.
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