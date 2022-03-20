В Ирпене горит семинария христиан-баптистов. Обнародовано видео
В городе Ирпене Бучанского района Киевской области загорелась семинария евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) по улице Героев
Ответное видео от очевидца сегодня, 20 марта 2022 года, обнародовал военный журналист Андрей Цаплиенко, передает Еспресо.TV .
Как отмечает голос за кадром, возгорание семинарии произошло после артиллерийских обстрелов со стороны российских оккупантов. Далее показаны воронки от применяемого оружия.
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Под удары также попала расположенная через дорогу от семинарии детская площадка.
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