В Ирпене до 11 апреля был введен комендантский час

Об этом сообщает городской голова Ирпеня Александр Маркушин.



За это время коммунальные службы должны очистить Ирпень от взрывоопасных предметов и брошенных машин.



"Согласно распоряжению начальника Киевской областной Военной администрации Александра Павлюка, в Ирпене вводится комендантский час в трое суток - с 21:00 7 апреля до 9:00 11 Апреля. Въезд в город будет полностью закрыт", - отметил Маркушин.



Проезд на Бучу будет осуществляться через Дмитровское общество. В дни комендантского часа на улицах Ирпеня будут работать только коммунальные службы и волонтеры по согласованному списку.





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