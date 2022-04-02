В Ирпене чрезвычайники изъяли 643 взрывоопасных предмета
2 апреля спасатели во время обследования Ирпеня изъяли 643 взрывоопасных предмета
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Работы по расчистке в Киевской области продолжаются.
"2 апреля спасателями Киевщины была обследована территория в зоне ведения боевых действий в городе Ирпень Бучанского района. В ходе проверки было изъято 643 единицы взрывоопасных предметов. Работы по расчистке территории области продолжаются", - говорится в сообщении.
- Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Киевщина освобождена от российских войск.
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