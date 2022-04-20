В Ирпене в районе военного госпиталя обезвредили сверхмощную авиабомбу, - городской глава
В Ирпене обнаружили и успешно обезвредили сверхмощную авиабомбу, обошлось без жертв
Об этом сообщает городской глава Александр Маркушин.
По предварительным данным, авиабомба в Ирпене была обезврежена. Как стало известно, обошлось без жертв и разрушений.
"Ребята сработали очень профессионально! Спасибо нашим саперам! Надеюсь, больше не будет таких находок, но мы должны оставаться крайне осторожными", - комментирует Маркушин.
Предварительно сообщалось об обнаружении в районе военного госпиталя Ирпени мощной авиационной бомбы. Сообщается, что транспортировать ее было невозможно.
По данным городского главы, около 16:00 пиротехники ГСЧС проводили ее обезвреживание.
"Прошу всех, кто сейчас в микрорайоне СМУ немедленно перейти в центральную часть города! Сейчас по микрорайону будет проезжать автомобиль Мунварты с громкоговорителем. Прошу не игнорировать этот призыв. Авиабомба очень мощная! Передайте информацию родным и близким из Ирпеня!", - отмечал Маркушин.
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