В Ирпене, Буче и Бородянке расчищено уже 125 км дорог — министр инфраструктуры
За 9 дней работы дорожников и Киевской области удалось очистить основные маршруты, разрушенные и загроможденные российскими оккупантами
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
"Очищено более сотни километров улиц Ирпеня и трассы М-06 Киев – Чоп. Собираем мусор, уничтоженную технику врага, автомобили. Киев – Чоп – 102,6 км, М-07 Киев – Ковель – Ягодин –14 км, Р-30 Подъезд к Ирпеню –2,8 км; 1км", - написал министр.
Чтобы сообщение со столицей и городками было налажено, возле разрушенных мостов строят временные переправы.
"Это поможет обеспечить проезд и доставку грузов во все требующие уголки. Уже открыто движение двумя переправами: Р-30 Подъезд к Ирпеню, переправа через реку Ирпень в с.Романовка и Р-02 Киев-Иванков-Овруч, переправа через реку. Здвиж с.Катюжанка. Еще 6 переправ по области сейчас активно строятся на критически важных логистических направлениях", - добавил министр.
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