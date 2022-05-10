В Ирпень с рабочим визитом прибыл министр МИД Нидерландов Вопке Гукстра

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Стало известно, что сегодня в Ирпень с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Королевства Нидерландов Вопке Гукстра.

Глава ОВА показал нидерландской делегации один из жилых секторов Ирпеня, разрушенный российскими войсками.

"С первых дней войны рашисты пытались оккупировать Ирпень. Они уничтожали гражданские объекты, дома мирного населения и вообще все, что видели на своем пути. Благодарен европейским партнерам за то, что они не игнорируют наши проблемы и не закрывают глаза на последствия российского вторжения. Напротив, они приезжают на Киевщину и предлагают свою поддержку. Убежден, что с их помощью мы скорее восстановим и отстроим наши города, и люди наконец-то вернутся домой", - отметил Александр Павлюк.

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