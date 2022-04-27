В Ирпень проложили водопровод из Киева, город будет получать воду из столичных станций
Водопровод Ирпеня восстановлен после значительных разрушений, которые системы водоснабжения и канализации города получили в ходе боевых действий
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Телеграм.
"Совместными усилиями специалистов Киевводоканала, Ирпеньводоканала, Житомирводоканала и подрядных организаций завершена прокладка водопровода в город Ирпень", - говорится в сообщении.
Протяженность водопровода составила 7 км.
Теперь Ирпень соединен с водопроводной системой Киева, и вода в город будет поставляться со столичных водопроводных станций", - отметили в КГГА.
Возобновление водоснабжения началось сразу же после освобождения города из-под оккупации русских войск. Из-за боевых действий канализация и водопроводная система города были разрушены.
Работы по восстановлению систем профинансировали благотворительные организации, включая Международный Комитет Красного Креста в Украине.
Киевводоканал уже давно был готов к образованию так называемой Киевской агломерации и поставке воды в близлежащие населенные пункты, ведь столичное водопроводное хозяйство имеет свободные мощности, которые не используются в полном объеме. А в городах-сателлитах качественной питьевой воды не хватает.
Напомним, в Ирпене разрушены около 50% зданий.
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