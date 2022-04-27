В Ирпень проложили водопровод из Киева, город будет получать воду из столичных станций

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Телеграм.



"Совместными усилиями специалистов Киевводоканала, Ирпеньводоканала, Житомирводоканала и подрядных организаций завершена прокладка водопровода в город Ирпень", - говорится в сообщении.



Протяженность водопровода составила 7 км.



Теперь Ирпень соединен с водопроводной системой Киева, и вода в город будет поставляться со столичных водопроводных станций", - отметили в КГГА.



Возобновление водоснабжения началось сразу же после освобождения города из-под оккупации русских войск. Из-за боевых действий канализация и водопроводная система города были разрушены.



Работы по восстановлению систем профинансировали благотворительные организации, включая Международный Комитет Красного Креста в Украине.



Киевводоканал уже давно был готов к образованию так называемой Киевской агломерации и поставке воды в близлежащие населенные пункты, ведь столичное водопроводное хозяйство имеет свободные мощности, которые не используются в полном объеме. А в городах-сателлитах качественной питьевой воды не хватает.

Напомним, в Ирпене разрушены около 50% зданий.