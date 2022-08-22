В Ирландию впервые с начала полномасштабной войны прибыло судно с украинским зерном
В Ирландию прибыла первая с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину партия украинского зерна объемом 33 000 тонн
Об этом сообщает Euractiv.
Отмечается, что на западное побережье Ирландии прибыли 33 000 тонн украинского зерна, которые еще 5 августа отправились из порта Одессы. Еще два судна оттуда направились в Турцию и Великобританию.
Эта партия была одной из первых, которая отправилась из Украины в рамках июльского соглашения об экспорте зерна – Черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН и Турции.
Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько посетила порт Фойнс в графстве Лимерик во время прибытия груза. По ее словам, зерно поможет "снять бремя неопределенности" для ирландских фермеров.
Она добавила, что Украина выполнит свои обязательства в рамках Инициативы, но глобальная продовольственная безопасность будет зависеть от выполнения своих обещаний со стороны России.
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