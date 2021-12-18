В Ирландии вводят комендантский час из-за распространения коронавируса

Об этом сообщает BBC .

"Рост заболеваемости в стране является причиной глубокой обеспокоенности", - сказал премьер-министр Ирландии Майкл Мартин.

Он представил ряд мер, включающих возвращение к работе на дому. Также привитые должны будут показывать COVID-паспорт в театрах и кинотеатрах.

"Штамм "Омикрон" настолько агрессивно распространяется среди всех возрастов, что мы, вероятно, будем видеть скорость, которая намного превышает все, что мы видели на сегодняшний день", - добавил чиновник.

Новые ограничения предполагают:

количество зрителей, которым разрешено посещать спортивные мероприятия, должно быть ограничено на 50%, максимум – пять тысяч человек;

все мероприятия в помещении могут проводить с загрузкой 50%;

на свадьбу могут приходить не более ста человек и она должна заканчиваться максимум в полночь.

Ранее в этом месяце ирландское правительство ввело меры, которые, как ожидается, продлятся до 9 января.

К ним относятся закрытие ночных клубов, ограничение посещаемости концертов и спортивных мероприятий, а также усиление ограничений в сфере туризма и отдыха.

На заседании в Великобритании главы Минздрава стран Большой семерки выразили обеспокоенность из-за роста заболеваемости штаммом коронавируса "Омикрон" и призвали государства объединяться в борьбе против болезни.

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