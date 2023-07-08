В Ирландии нашли тысячелетнее захоронение с около 100 скелетами
Во время раскопок на территории будущей гостиницы североирландской фирмы в Дублине было найдено около 100 останков скелетов из средневековья
Об этом информирует BBC .
Раскопки заказала компания Beannchor, которая планировала построить на этой территории гостиницу Bullitt Dublin. Проводили их на Кепел-стрит – месте, где когда-то было аббатство Святой Марии, открытое в 12 веке. Его использовали ордена Савиньяков и Цистерцианов.
Там были обнаружены захоронения, созданные более чем на 1000 лет томе. Двое из найденных останков датируются началом XI века.
Фото: PA Media
Одна из обнаруженных могил, согласно анализу, была создана на 100 лет раньше других. Это указывает на то, что постройки церкви Святой Марии на этом месте было христианское поселение.
Останки будут переданы Службе охраны национальных памятников. Другие же сооружения, найденные при исследовании объекта, включат в проект нового гостиничного комплекса, как Beannchor уже делала раньше с другими историческими зданиями, в частности с Merchant Hotel в Белфасте, бывшем банком.
Фото: PA Media
Так центральным в развитии концепции нового бара и ресторана будет здание пресвитерианского собрания XVII века, около которого обнаружили фундаменты зданий, датируемых 1600 годом, и части домашнего дома "Голландские Билли", построенного примерно в 1700 году. Дом "Голландские Билли" также сохранят, а здание с уцелевшими печами из пекарни Боланда, где и располагалось здание пресвитерианских собраний, будет отремонтировано и перепрофилировано.
Справочно. Аббатство Святой Марии было самым богатым средневековым аббатством Ирландии в свое время. Оно было разрушено после 1540 г., когда Генрих VIII распустил местный монастырь. Позже аббатство стало местом пресвитерианского дома для собрания.
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