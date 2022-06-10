В Ирландии находятся почти 36 тыс. беженцев из Украины
В Ирландии проживает около 35 700 беженцев из Украины, 2 500 прибыли за последние две недели
Об этом пишет Irish Examiner со ссылкой на данные Центрального управления статистики.
Издание сообщает, что государство выдало украинцам 35 670 личных номеров государственной службы (PPSN). Из них около 48% составляют женщины от 20 лет, а граждане до 19 лет составляют 37%. Около 42%, или чуть менее 15 000, относятся к категории "родитель".
Данные Центрального управления статистики показывают, что из 6 824 украинских детей поступили в школу, 70% получают начальное образование, а 30% – среднее.
Отмечают, что время ожидания личных номеров и процесс поступления в школу занимает в среднем около двух недель.
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