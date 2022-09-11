В Ирландии начался эксперимент по гарантированному доходу для творческих профессий

Об этом сообщает BBC .

Инициатива, которая была объявлена правительством Ирландии еще в январе, имеет целью установить, поможет ли гарантированный доход представителям креативных профессий компенсировать ущерб, нанесенный пандемией коронавируса.

На эксперимент Ирландское правительство выделило 25 миллионов евро. Принять участие в нем выступили более 9000 человек, из них отобрали 2000, большинство – музыканты и художники.

В течение трех лет участники схемы будут еженедельно получать гарантированный доход, имея возможность зарабатывать основной деятельностью и получать социальные выплаты. В обмен на это они обязались поделиться своими данными для исследования, определяющего влияние гарантированного дохода на жизнь людей.

Министр культуры Ирландии Катрин Мартин, комментируя инициативу, отметила, что она имеет "потенциал коренным образом изменить путь поддержки искусства и творчества".

23 августа премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что страна поддерживает право Украины на вступление в Европейский Союз.

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