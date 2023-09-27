В Ирландии изъяли рекордную партию кокаина весом более 2 тонн

Об этом пишет RTE.

Кокаин был изъят с балкера MV Matthew, захваченного во время военной операции у побережья Корка, в настоящее время он проходит обыск и судебно-медицинскую экспертизу.

25 членов экипажа находятся под следствием, еще трое находятся под стражей.

Помощник комиссара Джастин Келли сказал, что наркотики прибыли от южноамериканских кокаиновых картелей. По его словам, ряд организованных преступных групп в Ирландии, Великобритании и Европе, имеющих прямые связи с Южной Америкой, объединились для получения наркотиков.

В свою очередь командующий флотом военно-морской службы Ирландии назвал захват лодки чрезвычайно сложной военной операцией, поскольку задержание судна было осложнено плохой погодой и попыткой предусмотреть действия преступных группировок.