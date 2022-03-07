В Ирландии грузовик под аплодисменты пикетчиков разбил ворота посольства России

Об этом сообщает ирландское издание The Irish times, передает Еспресо.TV.

На видео инцидента видно, как грузовик с большим прицепом въезжает задним ходом к воротам и разбивает их. В то же время рядом видна группа протестующих, со стороны которой раздались возгласы "браво" и "молодец". Тогда водитель вышел из автомобиля и раздал фотографии зверств России в Украине.

"Я хочу, чтобы посол и его коллеги покинули эту страну, покинули эту свободную страну", – сказал он. – "Пора нам вставать".

Мужчина назвал себя "рабочим человеком" и прокомментировал, что скоро его собираются арестовать.

"Я сделал свое, ребята. Пора, чтобы остальная Ирландия внесла свой вклад", — сказал он, когда его отводил полицейский.

Его задержали со словами: "Должны сейчас арестовать вас, к сожалению, за опасное вождение".

Очевидцы, протестовавшие в понедельник возле посольства, рассказали, что водитель грузовика сначала проехал мимо, а затем начал ехать задним ходом. Он сначала всех предупредил, чтобы никому не навредить.

В полиции подтвердили случай и сообщили, что ведут расследование:

"Полиция расследует инцидент с преступным повреждением, который в понедельник, 7 марта 2022, примерно в 13:30. Один мужчина был арестован и доставлен в отделение, где он сейчас находится под стражей".

В издании отмечают, что посольство России в Дублине стало ареной ежедневных протестов после вторжения России в Украину. Всего за 20 минут до того, как грузовик протаранил ворота, несколько демонстрантов сели на дорогу, пытаясь заблокировать сотрудников российского посольства от выезда с территории. Полиции пришлось вмешаться, чтобы разрешить персоналу уехать в колонне дипломатических автомобилей.

Протестующие неоднократно заливали вход красной краской, а снаружи нарисовали граффити с надписями "нацисты", "кровь на ваших руках" и "б**а Россия". Известно, что сотрудники посольства подали несколько жалоб на вандализм. Гнев по поводу посольства усилился после комментариев посла Юрия Филатова на российском телевидении на прошлой неделе, в которых он обвинял Ирландию в том, что она является лидером "антироссийских настроений" в Европейском Союзе.

Напомним, Великобритания является одним из лидеров западного мира по противодействию российской агрессии в Украине. Она активно продвигает и внедряет санкции и оказывает финансовую и оборонную помощь. В частности, сегодня Великобритания предложила выбросить Россию из Интерпола.

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