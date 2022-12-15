В Иркутской области РФ пожар на НПЗ: огнем охвачено 2,5 тыс. кв. территории
В Ангарске, что в Иркутской области РФ произошел взрыв и вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Об этом пишут российские СМИ.
Площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Возгорание началось на установке для обработки ловушочной нефти. К настоящему времени огонь локализован: остались две цистерны с горящими нефтепродуктами и наблюдается факельное горение газа.
Пострадали как минимум два человека. Кроме того, спасатели пока не могут найти двух рабочих (они как раз должны были находиться на установке).
- Напомним, 20 ноября сообщалось о возгорании на складе в центре Москвы, площадь пожара составила 2 тыс. м.
- А 4 декабря в российском городе Нижневартовск из-за взрыва газового баллона в пятиэтажном доме погибли по меньшей мере четыре человека.
- Уже 9 декабря сообщалось , что в торговом центре Москвы "Мега Химки" произошел масштабный пожар, погиб человек. Ущерб достигает 30 млрд рублей.
- В тот же день в российском Барнауле произошел пожар на Алтайском шинном комбинате, площадь возгорания достигала тысячи кв. метров.
- 12 декабря под Москвой горел торговый центр "Стройпарк", пострадавший.
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