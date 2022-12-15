В Иркутской области РФ пожар на НПЗ: огнем охвачено 2,5 тыс. кв. территории

Об этом пишут российские СМИ.

Площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Возгорание началось на установке для обработки ловушочной нефти. К настоящему времени огонь локализован: остались две цистерны с горящими нефтепродуктами и наблюдается факельное горение газа.

Пострадали как минимум два человека. Кроме того, спасатели пока не могут найти двух рабочих (они как раз должны были находиться на установке).

Напомним, 20 ноября сообщалось о возгорании на складе в центре Москвы, площадь пожара составила 2 тыс. м.

А 4 декабря в российском городе Нижневартовск из-за взрыва газового баллона в пятиэтажном доме погибли по меньшей мере четыре человека.

Уже 9 декабря сообщалось , что в торговом центре Москвы "Мега Химки" произошел масштабный пожар, погиб человек. Ущерб достигает 30 млрд рублей.

В тот же день в российском Барнауле произошел пожар на Алтайском шинном комбинате, площадь возгорания достигала тысячи кв. метров.

12 декабря под Москвой горел торговый центр "Стройпарк", пострадавший.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb