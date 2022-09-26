В Иркутской области РФ мужчина устроил стрельбу в военкомате: есть раненые, его задержали
В городе Усть-Илимск в Иркутской области России мужчина устроил стрельбу в военкомате, в результате которой была ранена военкома
Об этом сообщают губернатор Иркутской области, российские СМИ и местные телеграммы-каналы.
По их данным, огонь открыл 25-летний Руслан Зинин, его задержали и возбудили уголовное дело о "посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном хранении оружия".
Тг-канал Tayga.info пишет, что среди раненых начальник призывной комиссии. А в пресс-службе полиции Иркутской области пока не комментируют событие и говорят: "Собираем информацию".
По данным Mash, в военкома Александра Елисеева выстрелили 6 раз и находится в реанимации в тяжелом состоянии.
В свою очередь губернатор Иркутской области заявляет, что военком в тяжелом состоянии и сейчас находится в реанимации. Также он объявил, что ужесточит меры безопасности в регионе, пишет "Риа Новости".
"Злоумышленник, открывший стрельбу в военкомате иркутского Усть-Илимска, задержан", - сказал он.
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