Об этом сообщают губернатор Иркутской области, российские СМИ и местные телеграммы-каналы.

По их данным, огонь открыл 25-летний Руслан Зинин, его задержали и возбудили уголовное дело о "посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном хранении оружия".

Тг-канал Tayga.info пишет, что среди раненых начальник призывной комиссии. А в пресс-службе полиции Иркутской области пока не комментируют событие и говорят: "Собираем информацию".

По данным Mash, в военкома Александра Елисеева выстрелили 6 раз и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В свою очередь губернатор Иркутской области заявляет, что военком в тяжелом состоянии и сейчас находится в реанимации. Также он объявил, что ужесточит меры безопасности в регионе, пишет "Риа Новости".

"Злоумышленник, открывший стрельбу в военкомате иркутского Усть-Илимска, задержан", - сказал он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

25 сентября в Дагестане начались протесты против мобилизации. Митингующие готовили коктейли Молотова, жгли покрышки и портреты Путина.

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