Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев.

По состоянию на 19:35 пожар ликвидирован, погибших не, сообщают российские СМИ.

Пожар произошел на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении, он получил третий уровень сложности. Ранее губернатор области сообщал, что возможно есть пострадавший.

15 декабря в Ангарске (Иркутская область РФ) произошел взрыв и вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

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