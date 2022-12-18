В Иркутской области горит нефтяное месторождение, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров
В населенном пункте Верхнемарково в Иркутской области РФ загорелось нефтегазоконденсатное месторождение, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров
Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев.
По состоянию на 19:35 пожар ликвидирован, погибших не, сообщают российские СМИ.
Пожар произошел на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении, он получил третий уровень сложности. Ранее губернатор области сообщал, что возможно есть пострадавший.
- 15 декабря в Ангарске (Иркутская область РФ) произошел взрыв и вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
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