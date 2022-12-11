В иранском университете, занимающемся военными проектами, произошел взрыв

Об этом сообщили на twitter-странице Iran International English.

Университет связан с проектами в оборонной сфере.

"Иранское государственное медиа Borna News сообщило о взрыве и пожаре на химическом факультете Исфаханского технологического университета. На видео… отмечено, что в одной из лабораторий факультета произошел взрыв", – говорится в твите.

Напомним, США объявили о введении санкций против воздушно-космических сил России и других российских учреждений

Также сегодня, 9 декабря, Великобритания расширила санкции против РФ и Ирана, в частности, в санкционный список вошли российские силовики и иранские чиновники.

Россия предоставляет беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирана в обмен на поставки Тегераном оружия для войны в Украине

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