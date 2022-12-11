В иранском университете, занимающемся военными проектами, произошел взрыв
Взрыв и пожар произошли в одном из помещений Исфаханского технологического университета
Об этом сообщили на twitter-странице Iran International English.
Университет связан с проектами в оборонной сфере.
"Иранское государственное медиа Borna News сообщило о взрыве и пожаре на химическом факультете Исфаханского технологического университета. На видео… отмечено, что в одной из лабораторий факультета произошел взрыв", – говорится в твите.
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