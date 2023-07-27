Об этом пишет The Independent.

По данным международной правозащитной организации Amnesty International, репрессии включают в себя тысячи предупреждений полиции, разосланных с помощью текстовых сообщений, конфискацию автомобилей, увольнение женщин с работы, а также судебные действия против них.

Отмечается, что полиция направила более 133 100 сообщений с требованием не пользоваться автомобилями в течение определенного периода, а также конфисковала 2 тыс. автомобилей.

16 июля представитель полиции объявил, что полицейские патрули будут восстановлены, чтобы ввести обязательное ношение хиджаба, а также предупредил, что женщины и девушки, которые будут без хиджаба в общественных местах, могут быть привлечены к суду.

Некоторых женщин временно или навсегда исключили из университетов, не разрешающих им сдавать экзамены, а также запретили им пользоваться общественным транспортом и банковскими услугами за нарушение правил ношения хиджаба.

А сотни предприятий были вынуждены прекратить свою деятельность, поскольку они не внедрили обязательное ношение хиджабов.

Справка.

Права женщин в Иране очень ограничены, и ношение платка обязательно в общественных местах для всех, а тем, кто не носит хиджаб или имеет волосы напоказ во время ношения хиджаба, грозит наказание от штрафа до тюремного заключения.