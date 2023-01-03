В Иране заявили, что страна не является участником российско-украинской войны
Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани назвал "безосновательными обвинениями" заявления о поддержке России в ее войне против Украины
Об этом передает Xinhua .
"Иран не является участником конфликта в Украине, и безосновательные обвинения в адрес Ирана не помогут решить проблему", – сказал он.
По его словам, официальные лица Ирана и Украины обменялись мнениями по поводу обвинений, и никто не смог найти доказательств.
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"Сотрудничество Ирана в оборонной сфере (с другими странами) базируется на общих интересах и осуществляется в соответствии с международными законами и правилами", - сказал Канаани, добавив, что оборонное сотрудничество между Ираном и Россией осуществлялось до 24 февраля 2022 года.
Он отметил, что украинским властям следует прекратить выдвигать "безосновательные и лживые обвинения" в адрес Ирана, но рассмотреть соответствующие пути разрешения кризиса.
- После выступления Зеленского в конце декабря 2022 года в США Иран предупредил , что "терпение безосновательных обвинений и непристойных заявлений не безгранично". Ведь в речи в конгрессе США Зеленский заявил, что сотни смертоносных дронов, отправленных Ираном в Россию, стали угрозой для критической инфраструктуры Украины.
- Впоследствии министерство иностранных дел Ирана пригрозило Украине правовыми последствиями из-за обвинений в адрес Тегерана в поставках РФ беспилотников.
- Уже 29 декабря 2022 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил , что предварительные договоренности по поставкам иранских баллистических ракет для России есть, однако в Иране не все хотят помогать Путину.
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