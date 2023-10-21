В Иране заявили, что будут экспортировать автомобили в Россию и Беларусь

Об этом сообщает Tasnim News Agency, ссылаясь на слова заместителя министра МИД Мехди Сафари, выступавшего на церемонии, посвященной Национальному дню экспорта.

Сафари заявил, что основная политика нынешней администрации - содействие торговле с соседними государствами, а также странами Африки, Латинской Америки и Восточной Азии. В то же время Иран стремится продавать в другие целевые страны, среди которых Россия и Беларусь, автомобили собственного производства.

По словам Сафари, "страна заключила очень хорошие контракты с другими странами в этой сфере".