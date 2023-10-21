В Иране заявили, что будут экспортировать автомобили в Россию и Беларусь
Заместитель министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии заявил, что страна подписала соглашение по экспорту автомобилей иранского производства в Россию и Беларусь
Об этом сообщает Tasnim News Agency, ссылаясь на слова заместителя министра МИД Мехди Сафари, выступавшего на церемонии, посвященной Национальному дню экспорта.
Сафари заявил, что основная политика нынешней администрации - содействие торговле с соседними государствами, а также странами Африки, Латинской Америки и Восточной Азии. В то же время Иран стремится продавать в другие целевые страны, среди которых Россия и Беларусь, автомобили собственного производства.
По словам Сафари, "страна заключила очень хорошие контракты с другими странами в этой сфере".
- В то же время 26 сентября в Грузии начал действовать запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей из европейских стран в Россию и Беларусь. Это предусмотрено 11-м пакетом санкций ЕС, утвержденным 23 июня.
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