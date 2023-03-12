В Иране задержали более 100 подозреваемых по делу об отравлении школьниц
В Иране арестовали более 100 человек, подозреваемых в причастности к отравлению сотен школьниц по всей стране
Об этом сообщило государственное информационное агентство IRNA.
Со ссылкой на заявление министерства внутренних дел иранское агентство сообщило, что в рамках следствия об отравлении сотен школьниц более 100 подозреваемых были "идентифицированы и арестованы" во многих городах страны, в том числе в столице Тегеране.
"Предварительные результаты расследования показывают, что некоторые из этих людей из баловства или авантюризма, с целью закрытия классов и под влиянием созданной психологической атмосферы, приняли такие меры, как использование безвредных и зловонных веществ", - говорится в заявлении.
- Напомним, в Иране сотни школьниц заболели из-за вероятного отравления: в субботу, 4 марта, в Тегеране обеспокоенные родители вышли на протесты.
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