В Иране вынесли приговоры 10 военнослужащим по делу о сбитии самолета МАУ

Об этом информирует сайт судебной власти Mizan Online .

Отмечают, что десять военнослужащих признали виновными в катастрофе с самолетом МАУ, в результате которой погибли 176 человек.

Так, одного из командиров приговорили к 13 годам заключения. Три года ему дали по обвинению в командовании убийство пассажиров украинского самолета. Еще 10 лет - высшую меру наказания - присудили в связи с отменой приказа об извещении и степенью последствий этого действия.

Обвиняемого обязали выплатить компенсацию родителям, требовавшим этого. Суд также рассмотрел дополнительное наказание для подсудимого.

Еще девять фигурантов дела осудили на срок от одного до трех лет лишения свободы. Некоторые из них суд рассмотрел также дополнительные наказания для обвиняемых.

Отмечают, что решение, вынесенное по этому делу, является предварительным. Стороны могут оспорить приговор в течение 20 дней.

Всего по этому делу было проведено 20 судебных заседаний. В ходе них 117 истцов зарегистрировали свои жалобы, 55 выступили и зачитали законопроект в судебных заседаниях. Также 20 адвокатов подавали истцов, их жалобы и соответствующие доказательства.