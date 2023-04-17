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В Иране вынесли приговоры 10 военнослужащим по делу о сбитии самолета МАУ

17 апреля, 2023 понедельник
00:11
Мир катастрофа самолета МАУ в Иране

Иранский суд приговорил к заключению 10 военнослужащих в связи с крушением пассажирского самолета МАУ над Тегераном в 2020 году

Об этом информирует сайт судебной власти Mizan Online .

Отмечают, что десять военнослужащих признали виновными в катастрофе с самолетом МАУ, в результате которой погибли 176 человек.

Так, одного из командиров приговорили к 13 годам заключения. Три года ему дали по обвинению в командовании убийство пассажиров украинского самолета. Еще 10 лет - высшую меру наказания - присудили в связи с отменой приказа об извещении и степенью последствий этого действия.

Обвиняемого обязали выплатить компенсацию родителям, требовавшим этого. Суд также рассмотрел дополнительное наказание для подсудимого.

Еще девять фигурантов дела осудили на срок от одного до трех лет лишения свободы. Некоторые из них суд рассмотрел также дополнительные наказания для обвиняемых.

Отмечают, что решение, вынесенное по этому делу, является предварительным. Стороны могут оспорить приговор в течение 20 дней.

Всего по этому делу было проведено 20 судебных заседаний. В ходе них 117 истцов зарегистрировали свои жалобы, 55 выступили и зачитали законопроект в судебных заседаниях. Также 20 адвокатов подавали истцов, их жалобы и соответствующие доказательства.

  • Самолет МАУ был сбит 8 января 2020 незадолго после взлета с Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета. Иран взял на себя ответственность за сбивание украинского самолета.
  • 18 июля 2020 года Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" из сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины". В январе 2021 года Иран передал Украине проект технического отчета об уничтожении самолета МАУ.
  • 10 февраля 2021 г. стало известно, что канадское правительство и органы безопасности изучали аудиозапись, на которой человек, который источники узнают как министра иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было умышленным актом . Иран назвал запись фейком. МИД Украины заявил, что Иран скрывает важную информацию по делу об уничтожении самолета МАУ.
  • 17 марта 2021 года Иран обнародовал финальный отчет об уничтожении самолета МАУ под Тегераном, Кулеба назвал документ "сборником манипуляций".
  • Верховный суд канадской провинции Онтарио признал ущерб самолету МАУ в Иране умышленным террористическим актом.
  • 25 ноября 2021 года международная группа, состоящая из Канады, Швеции, Украины и Великобритании, призвала Иран полностью оплатить репарации за сбивание рейса PS752. 6 января 2022 г. стало известно, что Иран отказался вести переговоры с международной группой.
  • 8 января 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил , что авиакатастрофа самолета МАУ над Тегераном в 2020 году имеет все признаки теракта.
Украина
Иран
авиакатастрофа
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