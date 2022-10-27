Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Сейчас в Иране беспрецедентные протесты, впервые происходящие за достоинство и за демонтаж Исламской Республики Иран, то есть за возвращение жизни. Протесты приобретают масштабный характер, охватывают новые социальные группы, мобилизуют этнические меньшинства и разные социальные слои. Люди перекрывают важные автодороги, вступают в бои с " басиджами ", институализированными титушками ( Басидж - иранская проправительственная полувоенная организация, состоящая из добровольцев – ред.) и с Корпусом стражей Исламской революции. Пока силы безопасности Ирана не могут остановить большие масштабы протестного движения", - прокомментировал заместитель директора Центра близко. исследований.



Сергей Данилов отметил, что у этого протеста женское лицо, потому что недовольство началось с середины сентября после гибели 22-летней Махса Амини, которую задержали из-за неправильно одетого хиджаба, а в полицейском участке девушка умерла после избиений.



"Именно женщины являются олицетворением этих протестов, что именно свобода и достоинство женщин являются той пружиной, которая разжимается сейчас. – ред.), которые осуществляют режим и контролируют Иран. Они украли жизнь целых поколений иранцев. Но о распаде страны сегодня говорить рано, потому что у режима мощный силовой ресурс, который сейчас стоит на грани массового применения насилия", - пояснил Данилов.

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