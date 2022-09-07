В Иране впервые приговорили к смертной казни представительниц ЛГБТ

Об этом пишет Hengaw.

В Иране впервые двух ЛГБТ-активисток приговорили к смертной казни. Ими стали 31-летняя Захра Седики Хамедани, известная как Саре из Накаде, и 24-летняя Эльхам Чубдар из Урмии. Оба – активистки ЛГБТ-сообщества. Приговор им вынес Революционный суд Урмии по общему делу по обвинению по статье Коррупция на Земле из-за пропаганды гомосексуализма.

Сообщается, что еще 16 января 2022 года прокуратура Урмии обвинила двух активисток сообщества ЛГТБ в коррупции на Земле из-за пропаганды гомосексуализма, христианства и общения со СМИ, выступающих против Исламской Республики.

Хамдани арестовали 27 октября 2021 г., во время поездки в Турцию. На границе этой страны спецслужбы перевели ее в женское отделение центральной тюрьмы после двух месяцев содержания под стражей в одиночной камере следственного изолятора в Урмии.

Хамдани лишили права на адвоката во время задержания, а кроме словесных оскорблений и образа ее личности и внешности сотрудники силовых структур угрожали женщине казнью и лишением опеки над двумя ее детьми.

Amnesty International ранее сообщала, что Хамдани, правозащитница и член ЛГБТ-сообщества, находится под арестом, с нарушением международных стандартов, и содержится в центральной тюрьме Урмии из-за своей сексуальной ориентации, реальной или вероятной гендерной идентичности.

При этом, выражая глубокую обеспокоенность по поводу вынесения смертного приговора этим двум лицам, Hengaw Human Rights Organization подтвердила, что прокуратура и Революционный суд Урмии являются одними из самых печально известных судов в отношении политических, идеологических и обвиняемых ЛГБТ. Их решения не отвечают справедливому судебному разбирательству и не уважают права подсудимых.