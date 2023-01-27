В Иране вооруженный мужчина напал на посольство Азербайджана. В МИД Украины отреагировали
В пятницу, 27 января, вооруженный мужчина совершил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате чего два человека получили ранения, а еще один погиб
Об этом информирует Trend .
Отмечают, что около 08:30 в посольство Азербайджана ворвался вооруженный 50-летний мужчина, приехавший туда на автомобиле Pride. Он открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны. В результате нападения два охранника получили ранения. Начальник службы безопасности погиб.
Впоследствии глава полиции Тегерана Хусейн Рахими заявил , что злоумышленник ворвался в посольство с двумя детьми. Ими оказались 14-летняя девочка и 7-летний мальчик.
"Человек, открывший огонь, заявил, что сделал это из-за личных и семейных проблем", - сказал Рахими.
После нападения глава Управления прессслужбы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил , что в ближайшее время посольство страны в Тегеране будет эвакуировано.
"Каждое государство несет ответственность за обеспечение безопасности иностранных посольств в своей стране", – подчеркнул Гаджизаде.
На инцидент отреагировал представитель МИД Украины Олег Николенко.
"Украина решительно осуждает сегодняшнее нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб один человек и несколько сотрудников службы безопасности были ранены. Приносим искренние соболезнования близким погибшего, желаем скорейшего выздоровления раненым", - написал он в твиттере.
- Министры иностранных дел стран Европейского союза 23 января приняли новый пакет санкций против Ирана за репрессии против мирных демонстрантов.
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