В Иране сотни школьниц заболели в результате вероятного отравления
В субботу, 4 марта, в Тегеране обеспокоенные родители вышли на протесты после того, как сотни школьниц заболели из-за вероятного отравления
Об этом информирует Reuters .
В последние месяцы сотни школьниц Ирана оказались в больнице из-за неизвестного заболевания. По состоянию на 4 марта неизвестная болезнь поразила более 30 школ в 10 провинциях страны. В сети распространяются видео, которые Reuters не смогло проверить, на которых видны больные школьницы, испытывающие тошноту, головную боль или учащенное сердцебиение.
Впоследствии стали появляться видео, как родители собираются в школах, чтобы забрать детей домой, а некоторых учениц доставляют в больницы каретой скорой или автобусами. Также в субботу родители собрались на протест у министерства образования в Тегеране. По данным Reuters, он перерос в антиправительственную демонстрацию. Также протесты прошли в других городах, в частности, в Исфахане и Реште.
Иранские власти считают, что школьниц могли отравить. Так, министр здравоохранения заявил, что девушки получили дозу "легкого яда". Некоторые политики предположили, что школьницы могли стать мишенью исламистских групп, выступающих против образования девочек.
Также министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что экспертиза обнаружила "подозрительные образцы" во время исследования. Их сейчас изучают.
"В ходе полевых исследований были обнаружены подозрительные образцы, которые уже изучают... для выявления причин заболевания студентов, и результаты будут опубликованы как можно скорее", - сказал он.
Офис ООН по правам человека в пятницу, 3 марта, призвал немедленно провести прозрачное расследование предполагаемых нападений. Германия, США и другие страны выразили обеспокоенность. Иран в свою очередь заявил, что уже расследует причины инцидентов.
Одним из непосредственных приоритетов правительства Ирана является скорейшее решение этого вопроса и предоставление задокументированной информации, которая помогла бы выяснить причины, привлечь к ответственности виновных и решить проблемы семей", - заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани государственным СМИ.
Reuters отмечает, что школьницы активно участвовали в антиправительственных протестах, которые начались в сентябре. В классах они сняли с головы платки, разорвали фотографии верховного лидера Ирана Али Хаменеи и призвали к его смерти.
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