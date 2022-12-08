В Иране состоялась первая казнь участника протестов этого года

Об этом сообщает BBC со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

Шекари обвинили в том, что он 25 сентября заблокировал главную дорогу Саттар Хан в Тегеране и ранил члена военного формирования "Басидж" мачете. Активисты заявили, что Шекари осудили после "показательного суда без какого-либо процессуального действия".

1 ноября суд признал Шекари виновным в драке и владении оружием "с намерением убить, вызвать страх и нарушить общественный порядок и безопасность" и осудил его за "враждебность против Бога", сообщает судебное информационное агентство Mizan.

Шекари подал апелляцию, но 20 ноября приговор был поддержан Верховным судом.

Пока известно, что к смертной казни приговорили еще 10 человек, их обвиняют во "враждебности против Бога" в связи с протестами. Личности фигурантов дела не разглашаются.

Организация Amnesty International заявила, что смертные приговоры были направлены на "дальнейшее подавление народного восстания" и "устрашение общественности".

По данным Информационного агентства правозащитников HRANA, по меньшей мере 475 протестующих были убиты и 18 240 задержаны. Также сообщается о гибели 61 сотрудника службы безопасности.

16 сентября в Иране начались протесты после того, как полиция арестовала 22-летнюю Махсу Амини из-за неправильного ношения хиджаба. Позже она скончалась от рук правоохранителей. Протесты, возглавляемые женщинами, охватили 160 городов во всех 31 провинциях страны и считаются одними из самых серьезных после революции 1979 года.

16 ноября сообщалось , что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, не надевших обязательный головной убор — хиджаб.

Американский журнал TIME назвал "Героев 2022 года": ими стали выходившие на протесты иранские женщины, несмотря на действия полиции морали.

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