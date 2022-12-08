В Иране состоялась первая казнь участника протестов этого года
Мохсен Шекари был повешен в четверг, 8 декабря, после того, как суд признал его виновным во "враждебности против Бога". К казни приговорили еще 10 человек
Об этом сообщает BBC со ссылкой на государственные СМИ Ирана.
Шекари обвинили в том, что он 25 сентября заблокировал главную дорогу Саттар Хан в Тегеране и ранил члена военного формирования "Басидж" мачете. Активисты заявили, что Шекари осудили после "показательного суда без какого-либо процессуального действия".
1 ноября суд признал Шекари виновным в драке и владении оружием "с намерением убить, вызвать страх и нарушить общественный порядок и безопасность" и осудил его за "враждебность против Бога", сообщает судебное информационное агентство Mizan.
Шекари подал апелляцию, но 20 ноября приговор был поддержан Верховным судом.
Пока известно, что к смертной казни приговорили еще 10 человек, их обвиняют во "враждебности против Бога" в связи с протестами. Личности фигурантов дела не разглашаются.
Организация Amnesty International заявила, что смертные приговоры были направлены на "дальнейшее подавление народного восстания" и "устрашение общественности".
По данным Информационного агентства правозащитников HRANA, по меньшей мере 475 протестующих были убиты и 18 240 задержаны. Также сообщается о гибели 61 сотрудника службы безопасности.
- 16 сентября в Иране начались протесты после того, как полиция арестовала 22-летнюю Махсу Амини из-за неправильного ношения хиджаба. Позже она скончалась от рук правоохранителей. Протесты, возглавляемые женщинами, охватили 160 городов во всех 31 провинциях страны и считаются одними из самых серьезных после революции 1979 года.
- 16 ноября сообщалось , что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, не надевших обязательный головной убор — хиджаб.
- Американский журнал TIME назвал "Героев 2022 года": ими стали выходившие на протесты иранские женщины, несмотря на действия полиции морали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.51
Покупка 39.51Продажа 40.2
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.8
- Актуальное
- Важное