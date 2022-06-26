В Иране сообщили о запуске ракеты в космос
Иран успешно провел запуск ракеты-носителя Zoljanah
Об этом сообщает местное информагентство Tasnim.
В министерстве обороны отметили, что пуск ракеты был произведен в научных целях.
"Целью запуска является осуществление суборбитального космического полета", - сказал спикер ведомства.
Он отметил, что ракета имеет три ступени: две – на твердом топливе и одна – на жидком.
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