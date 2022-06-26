В Иране сообщили о запуске ракеты в космос

Об этом сообщает местное информагентство Tasnim.

В министерстве обороны отметили, что пуск ракеты был произведен в научных целях.

"Целью запуска является осуществление суборбитального космического полета", - сказал спикер ведомства.

Он отметил, что ракета имеет три ступени: две – на твердом топливе и одна – на жидком.