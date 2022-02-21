В Иране разбился военный самолет, погибли три человека

Об этом пишет Reuters.



Реактивный самолет F5 американского производства врезался в стену школы Тебриза. В результате аварии погибли два пилота и гражданский человек, ехавший мимо на авто.



По словам спикера армии Шахина Таки-Хани, инцидент произошел примерно в 5:30, поэтому школа была закрыта. Он добавил, что причиной аварии стала техническая неисправность, однако идет расследование.



Эксперты отметили, что в Иране неоднократно происходили авиакатастрофы, в том числе с участием американских самолетов, приобретенных до 1979 года. В 1980 г. США разорвали с Ираном дипломатические отношения, когда иранские студенты взяли в заложники американских дипломатов. На Иран наложили санкции, что затруднило закупку запчастей для военных и гражданских самолетов.

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