В Иране разбился вертолет с министром спорта на борту
В четверг, 23 февраля, на юге Ирана потерпел крушение вертолет. На борту находились местные чиновники, в частности, иранский министр спорта Хамид Саджади
Об этом информирует IRNA.
Сообщается, что вертолет разбился во время посадки, когда он был близок к трибунам стадиона спортивного комплекса в округе Бафт.
На момент аварии в вертолете находились 12 пассажиров, среди которых были местные чиновники.
Всех людей госпитализировали с травмами. Министр спорта Хамид Саджади находится в стабильном состоянии.
Вероятная причина катастрофы – потеря управления во время посадки.
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