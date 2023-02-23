В Иране разбился вертолет с министром спорта на борту

Об этом информирует IRNA.

Сообщается, что вертолет разбился во время посадки, когда он был близок к трибунам стадиона спортивного комплекса в округе Бафт.

На момент аварии в вертолете находились 12 пассажиров, среди которых были местные чиновники.

Всех людей госпитализировали с травмами. Министр спорта Хамид Саджади находится в стабильном состоянии.

Вероятная причина катастрофы – потеря управления во время посадки.