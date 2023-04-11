В Иране рассматривают ужесточение наказания за насилие против женщин

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

В иранском парламенте уже обсудили вопросы усиления наказания за насилие против женщин. Это привело к принятию общих принципов законопроекта о "предотвращении вреда женщинам и повышении их защиты от ненадлежащего поведения".

Отмечают, что изменения могут быть приняты в закон в течение нескольких месяцев. Текст еще может быть изменен.

Издание пишет, что этот шаг предприняли почти через семь месяцев после смерти Махсы Амини, повлекшей массовые протесты.