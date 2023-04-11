В Иране рассматривают ужесточение наказания за насилие против женщин
Парламент Ирана одобрили предложения изменений в законе, которые предусматривают ужесточение наказания для тех, кто совершает насилие против женщин
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
В иранском парламенте уже обсудили вопросы усиления наказания за насилие против женщин. Это привело к принятию общих принципов законопроекта о "предотвращении вреда женщинам и повышении их защиты от ненадлежащего поведения".
Отмечают, что изменения могут быть приняты в закон в течение нескольких месяцев. Текст еще может быть изменен.
Издание пишет, что этот шаг предприняли почти через семь месяцев после смерти Махсы Амини, повлекшей массовые протесты.
- 6 сентября в Иране начались протесты после того, как полиция арестовала 22-летнюю Махсу Амини из-за неправильного ношения хиджаба. Позже она скончалась от рук правоохранителей. Протесты, возглавляемые женщинами, охватили 160 городов во всех 31 провинциях страны и числятся одними из самых серьезных после революции 1979 года.
- 16 ноября сообщалось , что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, не надевших обязательный головной убор - хиджаб.
- 8 апреля правоохранители Ирана объявили об установке камер в общественных местах для распознавания женщин без хиджаба.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.24
Покупка 37.24Продажа 38.06
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное