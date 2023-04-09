Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Прошло 14 недель после выборов и создания нового парламента в Израиле. В то же время по всему Израилю граждане протестуют против судебной реформы и власти. Когда читал иранскую прессу, то обратил внимание на то, что они рассматривают протесты в Израиле как идеальный момент для вторжения. В Иране могут планировать вторжение в Израиль на фоне политической нестабильности страны", - рассказал Цинкер

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Политолог заметил, что в Израиле готовы к любому развитию событий.

"Сейчас Иран, за счет своих сателлитов, испытывает Израиль на обороноспособность. В Иране хотят проверить, как Израиль готов и может ответить на вторжение Ирана. Однако пока Израиль прекрасно отвечает на такие вызовы и угрозы", - добавил он.