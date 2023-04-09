В Иране рассматривают протесты в Израиле как прекрасный момент для вторжения, - экс-депутат Кнессета Цинкер
Бывший депутат Кнессета Александр Цинкер считает, что в Иране могут готовить вторжение на территорию Израиля на фоне политической нестабильности в стране
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Прошло 14 недель после выборов и создания нового парламента в Израиле. В то же время по всему Израилю граждане протестуют против судебной реформы и власти. Когда читал иранскую прессу, то обратил внимание на то, что они рассматривают протесты в Израиле как идеальный момент для вторжения. В Иране могут планировать вторжение в Израиль на фоне политической нестабильности страны", - рассказал Цинкер
Фото: Reuters
Политолог заметил, что в Израиле готовы к любому развитию событий.
"Сейчас Иран, за счет своих сателлитов, испытывает Израиль на обороноспособность. В Иране хотят проверить, как Израиль готов и может ответить на вторжение Ирана. Однако пока Израиль прекрасно отвечает на такие вызовы и угрозы", - добавил он.
- В ноябре 2022-го Нетаньяху официально вернулся на должность премьер-министра Израиля: группа партий, поддерживающих экс-премьера Беньямина Нетаньяху, получила 64 мандата, а группа фракций, составляющих коалицию - 51.
- 7 января тысячи жителей Израиля вышли на акцию протеста в столице, раздавались лозунги против правительства премьер-министра Нетаньяху . После этого протесты продолжались и дальше: 11 марта состоялась акция, которую именовали "крупнейшей в истории Израиля", около 500 тыс. митингующих требовали отзыва судебной реформы.
- 24 марта на фоне протестов в Израиле против судебной реформы правительство приняло закон, по которому премьер Нетаньяху может быть отстранен только из-за физической или умственной недееспособности.
- 25 марта глава израильского министерства обороны Йоав Галант публично высказался против начавшейся правительством Беньямина Нетаньяху судебной реформы. Также в этот день на акции протеста в Тель-Авиве вышли около 200 тыс. человек: жители Израиля требуют отмены судебной реформы премьера Нетаньяху.
- 26 марта премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта после того, как он выступил против судебной реформы.
- 27 марта главный аэропорт Израиля Бен-Гурион в Тель-Авиве в рамках забастовки на фоне протестов против судебной реформы объявил о приостановлении всех вылетов .
- 27 марта премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху решил отложить до лета рассмотрение закона о судебной реформе
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