Об этом сообщает BBC.

23-летний Маджидрез Рахнавард был повешен в городе Мешхед. Рахнаварда обвинили в убийстве ножом двух членов военного добровольческого отряда "Басидж" 17 ноября, суд признал его виновным в "вражде против Бога".

Отмечается, что молодого человека казнили через 23 дня после ареста.

Также известно, что матери протестующего не сообщили о смертной казни. Издание отмечает, что только после смерти Рахнаварда его семье дали название кладбище и номер участка. Когда родные прибыли на кладбище, сотрудники службы безопасности уже хоронили его тело.

Судебное информационное агентство Mizan сообщило, что Рахнавард был повешен "в присутствии группы местных жителей" и опубликовал несколько фотографий, на которых, как сообщается, показана казнь. Отмечается, что на двух фотографиях можно увидеть мужчину, висящего на тросе крана и на казни присутствовали десятки сотрудников сил безопасности.

Рахнаварду было отказано в избранном им адвокате для судебного процесса. Адвокат, предоставленный ему властью, не предложил защиту подсудимого.

Первый протестующий, Мохсен Шекари, был повешен в четверг, 8 декабря, после того, как суд признал его виновным в "вражде против Бога". К смертной казни приговорили еще 10 человек.

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