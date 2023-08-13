В Иране произошел теракт в мавзолее: по меньшей мере 2 человека погибли
В иранском городе Шираз произошел теракт вблизи мавзолея Шах-Черах. Неизвестный открыл огонь по людям, пока известно о по меньшей мере двух погибших
Об этом сообщает иранское издание IRNA и Tasnim .
"Нападение, которое произошло поздно вечером в воскресенье, было направлено на храм Шах-Чераг, расположенный в центре Шираза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по предварительным данным, двое террористов попытались проникнуть в мавзолей через ворота Баб аль-Махди, открывая огонь по людям.
По данным одного из издания, один из нападавших задержан, другой находится в бегах.
В результате нападения несколько человек получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Также существует возможность того, что число погибших может возрасти.
- В воскресенье, 30 июля, в северо-западном районе Пакистана произошел взрыв во время политического митинга . В результате погибли по меньшей мере 40 человек, еще 200 получили ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное