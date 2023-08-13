В Иране произошел теракт в мавзолее: по меньшей мере 2 человека погибли

Об этом сообщает иранское издание IRNA и Tasnim .

"Нападение, которое произошло поздно вечером в воскресенье, было направлено на храм Шах-Чераг, расположенный в центре Шираза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, двое террористов попытались проникнуть в мавзолей через ворота Баб аль-Махди, открывая огонь по людям.

По данным одного из издания, один из нападавших задержан, другой находится в бегах.

В результате нападения несколько человек получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Также существует возможность того, что число погибших может возрасти.