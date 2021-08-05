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В Иране президентом избрали ультраконсервативного кандидата: США ожидают дальнейшего обострения

5 августа, 2021 четверг
17:36
Мир

5 августа состоялась инаугурация восьмого президента Ирана Ибрагима Раиси, которого обвиняют в преступлениях против человечества. На церемонию прибыли представители ХАМАСа и Хезболлы

Об этом сообщает CNN .

Ибрагима Райсол-Садата, более известного как Ибрагим Раиси, иранцы знают прежде всего потому, что он был прокурором в первые годы после исламской революции. Он был одним из четырех человек в комитете обвинения, ответственного за казнь тысяч политических заключенных в Иране в 1988 году, который оппозиционные группы Исламской Республики Иран и некоторые западные СМИ называют Комитетом смерти.

Международные правозащитные организации и специальные докладчики ООН обвиняют его в преступлениях против человечества.

После восьми лет "умеренной" администрации президентства Хасана Рухани Иран выбрал Раиси, ультраконсервативного руководителя судебной системы, которого называют прямым ставленником Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, имеющего последнее слово и неформальное лидерство в стране.

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Инаугурация Раиси наступила в решающий момент, когда Иран сейчас ведет непрямые переговоры с Соединенными Штатами о том, как восстановить ядерное соглашение 2015 года. Раиси также предстанет перед задачей возрождения экономики своей страны, которая последние годы страдает от санкций кампании "максимального давления" предыдущей администрации США.

"Я клянусь защищать официальную религию, создание Исламской Республики и конституции нации", - сказал Раиси, принося присягу в парламенте в четверг, 5 августа.

Во время церемонии почтили Касема Сулеймани, высшего иранского полководца, погибшего в результате целевого убийства по приказу бывшего президента США Дональда Трампа.

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Как сообщают государственные СМИ Ирана, среди участников церемонии в четверг были президент Афганистана Ашраф Гани, президент Ирака Бархам Салих и заместитель Генерального секретаря ЕС по иностранным делам Энрике Мора. Также присутствовали лидер ХАМАСа Исмаил Хания и заместитель генерального секретаря Хезболлы Наим Касем вместе с высшим дипломатом Кувейта и министром бизнеса и торговли Катара.

На другой церемонии в начале этой недели Верховный лидер похвалил администрацию, что пришла, когда Роухани молча сидел и смотрел на себя.
"В процессе передачи власти на поле выходят новые идеи и новая решимость, и это является источником надежды для всех тех, кто имеет большую мотивацию служить стране, в частности для молодежи", - сказал Хаменеи в речи в понедельник о спорных выборах в июне, которые привели Раиси к власти. Опросы были отмечены исторически низкой явкой и раскритикованы как преимущественно неконкурентоспособные после того, как неизбранная коллегия священнослужителей и юристов запретила всем основным кандидатам -  реформаторам и центристам участвовать в выборах, но это гарантировало победу Раиси.

Иран
инаугурация
исламисты
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