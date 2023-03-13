В Иране помиловали 22 тысячи человек, участвовавших в протестах
В Иране власти помиловали 82 тыс. человек, среди которых 22 тыс. участвовавших в антиправительственных протестах
Об этом информирует Reuters.
Издание пишет, что в прошлом месяце государственные СМИ Ирана сообщили о помиловании верховным лидером Али Хаменеем "десятков тысяч" заключенных. Среди них были арестованы в ходе протестов.
"Сейчас помиловано 82 тысячи человек, в том числе 22 тысячи людей, принимавших участие в протестах", - сказал глава судебной системы Голамхоссейн Мохсени Эджей.
Впрочем, он не уточнил, в течение какого периода заключенных помиловали. Также он не указал, когда людям выдвинули обвинения.
- 6 сентября 2022 года в Иране начались протесты после того, как полиция арестовала 22-летнюю Махсу Амини из-за неправильного ношения хиджаба. Позже она скончалась от рук правоохранителей. Протесты, возглавляемые женщинами, охватили 160 городов во всех 31 провинциях страны и числятся одним из самых серьезных после революции 1979 года.
- 16 ноября сообщалось, что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, не надевших обязательный головной убор — хиджаб.
- Впервые за время протестов 8 декабря казнили протестующего Мохсена Шекари, это произошло после того, как суд признал его виновным в "вражде против Бога". К смертной казни приговорили еще 10 человек. 12 декабря в Иране публично казнили 23-летнего протестующего, которого обвинили в убийстве двух военных и "вражды против Бога".
- 24 декабря того года Верховный суд Ирана отменил смертный приговор одному из двух участников антиправительственных протестов, подавших апелляции. 7 января в Иране из-за протестов казнили еще двух человек .
- 14 января в Иране казнили бывшего министра обороны Али Резу Акбари по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. Впоследствии приговорили молодую пару к 10 годам и шести месяцам заключения за танец у подножия Тегеранской башни Азади.
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