В Иране помиловали 22 тысячи человек, участвовавших в протестах

Об этом информирует Reuters.

Издание пишет, что в прошлом месяце государственные СМИ Ирана сообщили о помиловании верховным лидером Али Хаменеем "десятков тысяч" заключенных. Среди них были арестованы в ходе протестов.

"Сейчас помиловано 82 тысячи человек, в том числе 22 тысячи людей, принимавших участие в протестах", - сказал глава судебной системы Голамхоссейн Мохсени Эджей.

Впрочем, он не уточнил, в течение какого периода заключенных помиловали. Также он не указал, когда людям выдвинули обвинения.