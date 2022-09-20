В Иране погибли 5 человек во время протестов из-за смерти женщины в отделении полиции
В понедельник 19 сентября в курдском регионе Ирана были убиты 5 человек, когда силы безопасности открыли огонь во время протестов из-за смерти женщины под стражей полиции
Об этом сообщает Reuters.
Люди вышли на протесты в разных городах, возмущенные смертью 22-летней Амини, которая впала в кому и умерла в больнице после ареста полицией морали, которая ревностно соблюдает правила ношения хиджаба. На третий день протестов местные силы безопасности открыли огонь по протестующим, в результате чего погибли 5 человек.
Двое из них были убиты в курдском Сакез, родном городе Амини, двое погибли в городе Дивандарре под прямым огнем со стороны сил безопасности, еще один человек убит в Деголане.
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