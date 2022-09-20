В Иране погибли 5 человек во время протестов из-за смерти женщины в отделении полиции

Об этом сообщает Reuters.

Люди вышли на протесты в разных городах, возмущенные смертью 22-летней Амини, которая впала в кому и умерла в больнице после ареста полицией морали, которая ревностно соблюдает правила ношения хиджаба. На третий день протестов местные силы безопасности открыли огонь по протестующим, в результате чего погибли 5 человек.

Двое из них были убиты в курдском Сакез, родном городе Амини, двое погибли в городе Дивандарре под прямым огнем со стороны сил безопасности, еще один человек убит в Деголане.

В Иране впервые приговорили к смертной казни представительниц ЛГБТ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb