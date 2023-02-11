Об этом пишут в CNN со ссылкой на прореформаторское издание Ирана Shargh Daily.

Фархад Мейсами, иранский врач и правозащитник, выпущен из тюрьмы Эвин в Тегеране 10 февраля. Новость о его освобождении появилась, когда Франция объявила, что франко-иранскую ученую Фарибу Адельху также освободили из Эвина.

Мейсами был заключен с 2018 года за поддержку женщин, протестующих против закона об обязательном ношении хиджаба. Его обвинили в "собраниях и заговоре с целью действий против национальной безопасности" и в "пропаганде против режима".

Изображения, на которых видны его слабое тело, выступающие кости и бритая голова, вызвали негодование в социальных сетях. Текст письма, якобы написанного Мейсами и предоставленного CNN адвокатом Мохаммадом Могими, свидетельствует, что Мейсами объявил голодовку в знак протеста против смертной казни, призывая также освободить нескольких протестующих и требуя прекращения принудительного исполнения. закона об обязательном ношении хиджаба.

Отмечается, что журналистам CNN не удалось проверить подлинность письма.

После того, как изображения Мейсами распространились в интернете в прошлую пятницу, государственные СМИ опровергли, что активист голодал, и заявили, что он находится в "хорошем состоянии".

Новость об освобождении Мейсами и Адельхи появилась после того, как в воскресенье верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи объявил амнистию, охватывающую множество заключенных.