В Иране освободили диссидента Фархада Мейсами после публичного возмущения состоянием его здоровья
Иранского врача и правозащитника Фархада Мейсами освободили из тегеранской тюрьмы Эвин: это произошло через неделю после публикаций фото его истощенного состояния
Об этом пишут в CNN со ссылкой на прореформаторское издание Ирана Shargh Daily.
Фархад Мейсами, иранский врач и правозащитник, выпущен из тюрьмы Эвин в Тегеране 10 февраля. Новость о его освобождении появилась, когда Франция объявила, что франко-иранскую ученую Фарибу Адельху также освободили из Эвина.
Мейсами был заключен с 2018 года за поддержку женщин, протестующих против закона об обязательном ношении хиджаба. Его обвинили в "собраниях и заговоре с целью действий против национальной безопасности" и в "пропаганде против режима".
Изображения, на которых видны его слабое тело, выступающие кости и бритая голова, вызвали негодование в социальных сетях. Текст письма, якобы написанного Мейсами и предоставленного CNN адвокатом Мохаммадом Могими, свидетельствует, что Мейсами объявил голодовку в знак протеста против смертной казни, призывая также освободить нескольких протестующих и требуя прекращения принудительного исполнения. закона об обязательном ношении хиджаба.
Отмечается, что журналистам CNN не удалось проверить подлинность письма.
После того, как изображения Мейсами распространились в интернете в прошлую пятницу, государственные СМИ опровергли, что активист голодал, и заявили, что он находится в "хорошем состоянии".
Новость об освобождении Мейсами и Адельхи появилась после того, как в воскресенье верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи объявил амнистию, охватывающую множество заключенных.
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