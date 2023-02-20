В Иране обнаружили обогащение урана, которое по концентрации близко к оружейному
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили в Иране обогащенный до 84% уран, очень близкий к уровню ядерного заряда
Об этом информирует Bloomberg .
"Международное агентство по ядерной энергии пытается установить, каким образом Иран накопил обогащенный до 84% уран, - самый высокий показатель до сих пор обнаружен в стране", - говорится в сообщении.
Отмечают, что этот уровень всего лишь на 6% ниже необходимого для ядерного оружия.
Издание пишет, что ранее Иран сообщил МАГАТЭ о том, что его оборудование настроено на обогащение урана максимум на 60%. Выявление у страны урана высокого уровня очищения может привести к обострению кризиса вокруг ядерной программы Ирана.
"Инспекторам предстоит установить, изготовил ли Иран этот уран намеренно, или его высокая концентрация была случайным накоплением в сети труб, соединяющих сотни центрифуг, используемых для отделения изотопов", - пишет Bloomberg.
Также издание добавляет, что это уже второй раз этого места инспекторы МАГАТЭ проявляют в Иране подозрительную активность по обогащению.
"Даже если обнаруженный уран случайно накопился из-за сложностей использования последовательных центрифуг (подобное уже случалось раньше), это все равно привлекает внимание к опасностям решения Ирана производить высокообогащенный уран", - отмечают в агентстве.
- 22 января стало известно, что Европарламент призвал ЕС внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций, в ответ Иран угрожал выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.
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