Об этом информирует Bloomberg .

"Международное агентство по ядерной энергии пытается установить, каким образом Иран накопил обогащенный до 84% уран, - самый высокий показатель до сих пор обнаружен в стране", - говорится в сообщении.

Отмечают, что этот уровень всего лишь на 6% ниже необходимого для ядерного оружия.

Издание пишет, что ранее Иран сообщил МАГАТЭ о том, что его оборудование настроено на обогащение урана максимум на 60%. Выявление у страны урана высокого уровня очищения может привести к обострению кризиса вокруг ядерной программы Ирана.

"Инспекторам предстоит установить, изготовил ли Иран этот уран намеренно, или его высокая концентрация была случайным накоплением в сети труб, соединяющих сотни центрифуг, используемых для отделения изотопов", - пишет Bloomberg.

Также издание добавляет, что это уже второй раз этого места инспекторы МАГАТЭ проявляют в Иране подозрительную активность по обогащению.

"Даже если обнаруженный уран случайно накопился из-за сложностей использования последовательных центрифуг (подобное уже случалось раньше), это все равно привлекает внимание к опасностям решения Ирана производить высокообогащенный уран", - отмечают в агентстве.