В Иране обещают "отреагировать", если будет доказано, что Россия использует их дроны в войне против Украины
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что его страна не останется безразличной, если будет доказано, что Россия использует их беспилотники в войне в Украине
Об этом сообщает Reuters.
"Если нам будет доказано, что иранские беспилотники используются в войне Украины против людей, мы не должны оставаться безучастными", – цитируют государственные СМИ слова министра.
В то же время Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран продолжит оборонное сотрудничество с Москвой.
- Великобритания, Франция и Германия призвали ООН провести расследование обвинений в том, что Россия использовала беспилотников иранского происхождения для нападения на Украину. Иран отрицает обвинения в поставках вооружений в Россию и 22 октября осудил это обращение.
- Начиная с 13 сентября по 23 октября Воздушные силы ВСУ уничтожили 273 иранских дрона-камикадзе , которыми Россия атакует Украину.
- В британской разведке отметили, что РФ с помощью массового использования иранских беспилотников Shahed-136 пытается пробить украинскую противовоздушную оборону.
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