Об этом сообщает Reuters.

"Если нам будет доказано, что иранские беспилотники используются в войне Украины против людей, мы не должны оставаться безучастными", – цитируют государственные СМИ слова министра.

В то же время Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран продолжит оборонное сотрудничество с Москвой.

Великобритания, Франция и Германия призвали ООН провести расследование обвинений в том, что Россия использовала беспилотников иранского происхождения для нападения на Украину. Иран отрицает обвинения в поставках вооружений в Россию и 22 октября осудил это обращение.

Начиная с 13 сентября по 23 октября Воздушные силы ВСУ уничтожили 273 иранских дрона-камикадзе , которыми Россия атакует Украину.

В британской разведке отметили, что РФ с помощью массового использования иранских беспилотников Shahed-136 пытается пробить украинскую противовоздушную оборону.