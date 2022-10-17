В Иране назвали новые санкции ЕС из-за подавления протестов "неконструктивными"

Об этом он сообщил у себя в twitter.

"Шагая хорошо проторенной тропой неэффективных санкций, ЕС сегодня ввел дальнейшие смехотворные санкции против иранских лиц. Это неконструктивный акт просчета, основанный на распространенной дезинформации", - написал Амир-Абдуллахиан.

Кроме этого, он также добавил, что в Иране, как и во всем мире, "беспорядки и вандализм не терпятся".

17 октября ЕС ввел новые санкции против Ирана. Ограничительные меры ЕС принимаются как часть интегрированного политического подхода, чтобы убедить Иран в выполнении своих международных обязательств.

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