В Иране назвали новые санкции ЕС из-за подавления протестов "неконструктивными"
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан подверг критике введенные Европейским Союзом в понедельник, 17 октября, санкции против страны из-за подавления протестов и ограничения прав человека
Об этом он сообщил у себя в twitter.
"Шагая хорошо проторенной тропой неэффективных санкций, ЕС сегодня ввел дальнейшие смехотворные санкции против иранских лиц. Это неконструктивный акт просчета, основанный на распространенной дезинформации", - написал Амир-Абдуллахиан.
Кроме этого, он также добавил, что в Иране, как и во всем мире, "беспорядки и вандализм не терпятся".
- 17 октября ЕС ввел новые санкции против Ирана. Ограничительные меры ЕС принимаются как часть интегрированного политического подхода, чтобы убедить Иран в выполнении своих международных обязательств.
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