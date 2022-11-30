Об этом рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире Еспресо.

По его словам, арест племянницы не имеет никакого значения для аятоллы Хаменеи, но очень показателен с точки зрения ситуации во власти Ирана.

"Фланг Хаменеи - это часть континуума людей, которые близки к власти или являются ею. По скупым информационным сообщениям можно сделать вывод, что внутри правящей группы назревает или уже произошел раскол. Это очень важный сигнал для протестующих и следящих за ситуацией в Иране", - подчеркнул Сергей Данилов.

Исследователь Ближнего Востока отметил, что в стране уже идут народные протесты, а также важную роль играют раскол элит и политическое представительство, которое должны сформировать протестующие, чтобы победить. Еще одной составляющей, но необязательной, является переход армии или ее части на сторону участников акций, но пока этого не происходит.

"Это свидетельство того состояния, в котором находятся правящие группы и приближенные к ним, - жестокая внутренняя борьба", - подытожил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Протесты в Иране начались после того, как 16 сентября полиция арестовала 22-летнюю Махсу Амини, после чего она скончалась от рук правоохранителей.

Протесты с "женским лицом" против полицейского произвола уже продолжаются третий месяц: "Именно женщины являются олицетворением этих протестов, что именно свобода и достоинство женщин являются той пружиной, которая разворачивается сейчас. Страна возвращается к пониманию, что у нее украли жизнь старые аятоллы, которые осуществляют режим и контролируют Иран", - сообщает в материале Еспресо эксперт-международник Данилов.

16 ноября сообщалось , что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, не надевших обязательный головной убор - хиджаб.

25 ноября стало известно об аресте племянницы аятоллы Али Хаменеи Фариде Морадхани. После этого она призвала иностранные правительства прекратить все связи с режимом Тегерана.

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