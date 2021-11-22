В Иране начались слушания по делу о сбитии самолета МАУ
21 ноября в Иранском военном суде начались слушания по делу о сбитии в 2020 году украинского пассажирского самолета
Об этом пишет Associated Press .
На судебном заседании по сбитию самолета МАУ присутствовало десять военных, подозреваемых в сбыте самолета, а также семьи погибших и их юристы, представляющие 103 официальных истца по этому делу.
Это судебное слушание стало первым с момента открытия дела. Суд выслушал заявления семей погибших в авиакатастрофе. Имена подозреваемых не раскрывают.
По информации СМИ, заседание будет продолжаться еще на этой неделе.
В апреле прокурор сообщал, что подозреваемыми в этом деле также десятки иранских чиновников. Это произошло через месяц после того, как международное сообщество раскритиковало Иран за финальный отчет, в котором признан человеческий фактор и не назван ни один виновный в авиакатастрофе.
Справка: авиакатастрофа произошла 8 января 2020 года. Самолет Boeing 737-800 принадлежал авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Погибли все 176 человек, из которых 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все члены экипажа и два пассажира были гражданами Украины. 11 января президент Ирана Хасан Рухани заявил, что самолет был случайно сбит ракетами, выпущенными Корпусом стражей Исламской революции.
- Напомним, 7 июня 2021 года Иран заявил о начале выплат компенсаций семьям погибших.
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