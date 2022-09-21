Об этом директор центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос сказал в эфире Эспрессо.

"То, что мы наблюдаем в Иране, свидетельствует о росте протестов - впереди еще несколько дней, которые могут быть решающими. Сейчас могут сложиться обстоятельства, в которых армия может оказаться нейтральной или растерянной", - отметил эксперт.

По его мнению, только армия может приостановить чрезмерным насилием протесты.

"Проблема состоит в том, что президент Ирана сейчас в США и не может оперативно вмешиваться в ситуацию. Верховный лидер, по некоторой информации, находится при смерти или недееспособен. Эти обстоятельства могут привести к очень серьезной дестабилизации ситуации в самом Иране", - подчеркнул Семиволос.

По словам эксперта, в стране тоже есть национальные проблемы.

"Мы видим мощные демонстрации с требованием автономизации в Северном Иране (Иранском Азербайджане), мы видим очень мощный рост протестов в Курдистане и серьезное недовольство, долгое время продолжающееся на западе Ирана, где живут арабы. Другими словами, в Иране может возникнуть революционная ситуация" , – подытожил он.

В Иране - акции протеста, которые начались после сообщений о смерти девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба. 22-летняя Махса Амини потеряла сознание после того, как ее арестовала полиция морали, и через три дня скончалась.